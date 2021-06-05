Товариський матч з футболу збірних Білорусі та Сьєрра-Леоне скасували

Запланований на понеділок, 7 червня, футбольний товариський матч збірних Білорусі та Сьєрра-Леоне не відбудеться.

Як повідомляє Укрінформ, про це Інтерфакс-Захід поінформували у Білоруській федерації футболу.

За інформацією АБФФ, представники Сьєрра-Леоне не виходять на зв'язок.

"Наприкінці минулого тижня у федерації футболу африканської країни відбулися вибори, підсумком яких стала зміна керівництва. Ще до цього, незважаючи на підписаний контракт на проведення гри, представники Сьєрра-Леоне перестали виходити на зв'язок з АБФФ і УЄФА", - зазначили у АБФФ.

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3 червня білоруська сторона отримала повідомлення від Африканської конфедерації футболу про те, що їх представник відмовився від узятих зобов'язань і не приїде до Білорусі.

В АБФФ висловили жаль у зв'язку з пропущеною нагодою провести спаринг у рамках підготовки до осінніх матчів кваліфікації Чемпіонату світу-2022. Там зазначили, що збір футболістів збірної Білорусі завершено, гравці вирушили у розташування своїх клубів.

Раніше, як повідомлялося, у Мінську було скасовано матч до 110-річчя білоруського футболу за участю європейських зірок (він був запланований на 5 червня).

Очікувалося, що за команду господарів зіграють Олександр Глєб, Тимофій Калачов, Максим Ромащенко, Сергій Корніленко, Олександр Хацкевич, Сергій Штанюк та інші відомі білоруські футболісти.

Протистояти команді Білорусі повинна була збірна Старого Світу, за яку могли зіграти переможець Ліги чемпіонів литовець Едгарас Янкаускас, срібний призер європейської першості німець Кевін Кураньї, бронзовий призер чемпіонату світу хорват Звонимир Сольдо, його співвітчизник Юріца Враньєш, чех Томаш Росіцкі та португалець Педру Мендеш. Однак закордонні зірки почали відмовлятися від участі у матчі. Про рішення не приїжджати до Мінська заявили, зокрема, Янкаускас і Росіцкі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом ймовірності скоєння теракту.

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Після посадки лайнера було затримано його пасажирів - редактора внесеного в Білорусі до списку екстремістських Telegram-каналу «Білорусь головного мозку», колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його подругу, громадянку РФ, студентку вільнюського Європейського гуманітарного університету Софію Сапегу.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

3 червня провладний білоруський держканал ОНТ опублікував інтерв'ю з Протасевичем, в якому блогер «визнає провину» у кримінальній справі про організацію протестів у Білорусі.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Сьогодні з 00.00 набрали чинності штрафні санкції Європейського Союзу щодо білоруських авіакомпаній.