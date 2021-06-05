Японія збільшить допустиму чисельність VIP-делегацій на Олімпіаді - ЗМІ

Уряд Японії планує збільшити ліміт на кількість високопоставлених іноземних делегацій, які приїдуть у Токіо на Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Спочатку було встановлено ліміт у 12 осіб для делегацій, яких очолюватимуть лідери країн та інші високопоставлені особи, з метою зниження ризику інфікування коронавірусом. Але це правило планується переглянути з огляду на скарги, що таке обмеження є надто суворим для делегацій, яким потрібно забезпечити належний рівень безпеки для високопоставлених осіб, зазначає видання.

"Уряд, очевидно, збільшить ліміт до 18 осіб у принципі та підніме його до 40 осіб у разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що членів делегацій, ймовірно, попросять пройти вакцинацію проти коронавірусу перед відправленням до Японії. Очікується також, що в Японії будуть настійно рекомендувати обмежити період перебування в країні п'ятьма днями, включаючи чотири ночівлі.

Японський уряд має намір у п'ятницю пояснити ці нові правила офіційним особам закордонних посольств і попросити їх забезпечити дотримання цих правил делегаціями, пише видання.

Як повідомлялося, Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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