Японія збільшить допустиму чисельність VIP-делегацій на Олімпіаді - ЗМІ
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.
Спочатку було встановлено ліміт у 12 осіб для делегацій, яких очолюватимуть лідери країн та інші високопоставлені особи, з метою зниження ризику інфікування коронавірусом. Але це правило планується переглянути з огляду на скарги, що таке обмеження є надто суворим для делегацій, яким потрібно забезпечити належний рівень безпеки для високопоставлених осіб, зазначає видання.
"Уряд, очевидно, збільшить ліміт до 18 осіб у принципі та підніме його до 40 осіб у разі необхідності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що членів делегацій, ймовірно, попросять пройти вакцинацію проти коронавірусу перед відправленням до Японії. Очікується також, що в Японії будуть настійно рекомендувати обмежити період перебування в країні п'ятьма днями, включаючи чотири ночівлі.
Японський уряд має намір у п'ятницю пояснити ці нові правила офіційним особам закордонних посольств і попросити їх забезпечити дотримання цих правил делегаціями, пише видання.
Як повідомлялося, Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
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