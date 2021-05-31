Від глядачів на Олімпіаді в Токіо вимагатимуть COVID-тести – ЗМІ

Уряд Японії розглядає можливість вимагати у вболівальників, які приїдуть на Олімпійські ігри в Токіо, сертифікати про негативний тест на COVID-19 і довідку про вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що влада розглядає такий варіант у зв'язку з результатами опитування, яке засвідчило, що громадський спротив Іграм все ще дуже значний.

Офіційних рішень з цього питання ще не було.

Іноземних глядачів уже не допустили до відвідання Олімпіади, і очікується, що наступного місяця організатори змагань ухвалять рішення про те, чи зможуть японські вболівальники бути присутніми на Іграх, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня, і на яких умовах.

Напередодні Японія продовжила надзвичайний стан у Токіо та інших районах до 20 червня. Через четверту хвилю коронавірусу і повільне розгортання вакцинації громадське занепокоєння у зв'язку з Олімпіадою тільки зростає.