Світу загрожує «олімпійський» штам коронавірусу - медики

Масове скупчення людей, які приїхали з усіх кінців світу, на Олімпійських іграх у Токіо може серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію і навіть загрожує народженням нового «олімпійського» типу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на пресконференції заявив глава спілки лікарів Японії Наото Уеяма.

«Всі різноманітні мутантні штами вірусу, які існують у різних місцях, сконцентруються, зберуться тут - у Токіо. Ми не можемо заперечувати навіть можливість нового штаму, який виникне після Олімпіади», - заявив японський чиновник.

Уеяма нагадав, що на Олімпійські ігри в Токіо, за планом, приїдуть представники приблизно 200 країн та інших суб'єктів міжнародного права.

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В Японії як і раніше високі побоювання з приводу безпеки Олімпійських ігор 2020 року, перенесених на рік через пандемію коронавірусу, а опитування громадської думки показують, що більшість японців виступають проти проведення Ігор цього літа на тлі боротьби з четвертою хвилею коронавірусу і повільних темпів вакцинації: від COVID-19 у Японії поки що вакцинували трохи більш як 5% населення.

Але, як повідомлялося, Японія нещодавно запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення найбільших мегаполісів країни - Токіо й Осаки.

За даними Worldometer, в Японії з початку пандемії коронавірусу зафіксували більш як 725,5 тис. випадків COVID-19, з них - майже 12,5 тис. хворих померли, 650,1 тис. пацієнтів одужали.

Фото: news.sky.com