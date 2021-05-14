У Білорусі виявили власний штам коронавірусу

Білоруські вчені виявили видозмінений варіант коронавірусу місцевого походження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на SB.by.

У Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології Білорусі визначили, що новий варіант адаптується до місцевої популяції.

«Він менш агресивний порівняно з індійським. Поки що ми на попередній стадії поширення вірусу. Не виключено, що в нашій популяції теж може виникнути дуже ефективний вірус, який ухилятиметься від імунної відповіді. Звичайно, в країнах, де щільність населення вища, імовірність такої ситуації більша. Тому значна частина респіраторних інфекцій, які ефективно поширюються, приходить звідти, де величезне скупчення населення, тварин, птахів, які можуть між собою обмінюватися варіантами», - розповів завідувач лабораторії біобезпеки з колекцією патогенних мікроорганізмів Анатолій Красько.

За його словами, в Білорусі присутній британський штам коронавірусу, а також мутації патогена, які були завезені раніше.

Красько зазначив, що уханьський варіант, з якого почалася пандемія COVID-19, зійшов нанівець до червня 2020 року.

«Його витіснив 501-й - один з мутагенних. З'явилися ще кілька - південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає силу індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу», - сказав учений.

За даними сайту Worldometer, станом на 14 травня у світі з початку пандемії зафіксовано 161 914 399 випадків COVID-19. З них - понад 3,3 млн смертей, ще 139 750 252 особи одужали.

Фото: sb.by