Збірні Канади виступають проти бойкоту Олімпійських ігор в Китаї

Збірні команди Канади виступають проти потенційного бойкоту Олімпійських та Паралімпійських ігор у Пекіні наступного року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній статті для “The Globe & Mail” генерального секретаря Олімпійського комітету Канади Девіда Шумейкера та глава канадського Паралімпійського комітету Карена Оніла.

“У жодному разі Олімпійський та Паралімпійський комітети Канади не намагаються применшити те, що відбувається у Китаї. Утім бойкот - не відповідь. Навпаки ми переконані, що інтереси усіх канадців та світової спільноти будуть досягнуті ліпше шляхом участі у змаганнях та вшанування чудових канадських виступів й цінностей на олімпійській та паралімпійській сценах”, - стверджується у статті.

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На переконання авторів, думка про те, що відмова від участі у цих спортивних подіях дозволить певним чином змінити відносини між Китаєм й Канадою є помилковою. “Ми вважаємо, що це - ніщо більше, ніж зручна та політчино недорога альтернатива справжній й сутнісній дипломатії. Бойкоти не працюють. Вони карають лише атлетів, позбавляючи їх права на участь”, - зазначають Шумейкер та Оніл.

Вони додають, що “олімпійський та паралімпійський рухи - унікальні способи пропагування миру, розвитку та об’єднання, а не роз’єднання”.

“Поставши перед лише двома виборами: їхати чи ні, - наш підхід полягає в тому, аби бути присутніми та долучитися до обговорення. Ми впевнені, що можемо посилити голоси та використати міжособистісні зв’язки для досягнення змін, попри те, якими наївними чи важкодосяжними вони іноді можуть видаватися”, - стверджують керівники Олімпійського та Паралімпійського комітетів Канади.

Як відомо, через масове порушення у Китаї прав мусульманської уйгурської народності в багатьох країнах світу посилилися заклики до бойкоту Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Більше десятка канадських депутатів опублікували відкритого листа, в якому закликали позбавити Китай права на проведення Олімпіади, але не підтримали ідею бойкоту Ігор у Пекіні.

Слід наголосити, що остаточне рішення про участь Канади в Олімпійських іграх залишається за федеральним урядом країни.