У Конгресі США закликали бойкотувати Олімпіаду в Китаї

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор наступного року в Пекіні через занепокоєння з приводу порушень прав людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За думкою Пелосі, хоча спортсмени мають брати участь в Олімпіаді в КНР, лідери провідних країн світу повинні відмовитися від участі у заході.

Пелосі заявила, що США не можуть продовжувати удавати, що «немає нічого страшного в тому, що Олімпіада проводиться в Китаї».

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Причиною пропозиції бойкоту є занепокоєння з приводу порушень Китаєм прав людини стосовно уйгурських мусульман. Вважається, що Китай затримав більше мільйона уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні, великому регіоні на північному заході Китаю. Більшість із затриманих у Сіньцзяні відправляються до «перевиховних" закладів - схожих на в'язниці таборів, де вони утримуються на невизначений термін без звинувачення.

Фото: ZACH GIBSON / MCT