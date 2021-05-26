Німеччина відмовилась від участі у ЧЄ з велоспорту в Мінську

Федерація велоспорту Німеччини відмовилась від участі своєї команди в чемпіонаті Європи в Білорусі та пропонує взагалі перенести змагання в іншу країну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт федерації.

«BDR подає чіткий сигнал: жодної участі в чемпіонаті Європи в Мінську», - йдеться у заяві.

У Федерації зазначаються, що після подій минулих вихідних зв’язалися з Європейською асоціацією велосипедистів UEC та дали зрозуміти, що за цих обставин національна збірна Німеччини з велоспорту не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи у Мінську та наполягали на «альтернативному рішенні».

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UEC також «дуже критично ставиться до цього питання» і прийме рішення в четвер на засіданні правління в Лозанні.

ЧЄ в Мінську заплановано з 23 червня до 27 червня цього року.

До цього було скасовано кілька спортивних заходів у Білорусі.

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Як повідомлялося, світ рішуче засудив події минулої неділі, коли під примусом у Мінську сів літак компанії Raynair, після чого було заарештовано опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича. ЄС пообіцяв ужити суворих санкцій.

Фото: belaruspartisan.by