Німеччина відмовилась від участі у ЧЄ з велоспорту в Мінську
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт федерації.
«BDR подає чіткий сигнал: жодної участі в чемпіонаті Європи в Мінську», - йдеться у заяві.
У Федерації зазначаються, що після подій минулих вихідних зв’язалися з Європейською асоціацією велосипедистів UEC та дали зрозуміти, що за цих обставин національна збірна Німеччини з велоспорту не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи у Мінську та наполягали на «альтернативному рішенні».
UEC також «дуже критично ставиться до цього питання» і прийме рішення в четвер на засіданні правління в Лозанні.
ЧЄ в Мінську заплановано з 23 червня до 27 червня цього року.
До цього було скасовано кілька спортивних заходів у Білорусі.
Як повідомлялося, світ рішуче засудив події минулої неділі, коли під примусом у Мінську сів літак компанії Raynair, після чого було заарештовано опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича. ЄС пообіцяв ужити суворих санкцій.
Фото: belaruspartisan.by