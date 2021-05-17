Хокеїсти збірної України програли румунам на міжнародному турнірі в Словенії

У словенській Любляні триває міжнародний товариський турнір з хокею з шайбою.

Національна збірна України після стартової поразки в овертаймі від команди Польщі (3:4) поступилася хокеїстам Румунії - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0), передає Укрінформ. В іншому поєдинку понеділка австрійці обіграли поляків - 3:2. У заключному матчі ігрового дня зійдуться збірні Франції та Словенії. Читайте також: Збірна України з хокею поступилася полякам на міжнародному турнірі в Словенії Міжнародний турнір у Словенії завершиться 21 травня.