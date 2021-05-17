Хокеїсти збірної України програли румунам на міжнародному турнірі в Словенії
Укрінформ
У словенській Любляні триває міжнародний товариський турнір з хокею з шайбою.
Національна збірна України після стартової поразки в овертаймі від команди Польщі (3:4) поступилася хокеїстам Румунії - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0), передає Укрінформ.
В іншому поєдинку понеділка австрійці обіграли поляків - 3:2.
У заключному матчі ігрового дня зійдуться збірні Франції та Словенії.
Міжнародний турнір у Словенії завершиться 21 травня.