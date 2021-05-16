Збірна України з хокею поступилася полякам на міжнародному турнірі в Словенії
Укрінформ
У словенській Любляні проходить міжнародний турнір із хокею з шайбою.
Національна збірна України в стартовому матчі поступилася в овертаймі команді Польщі - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1), передає Укрінформ.
В складі «синьо-жовтих» шайби закинули Андрій Денискін (33-тя хвилина), Богдан Ступак (45) і Андрій Міхнов (52).
У турнірі також грають хокеїсти Австрії, Словенії, Румунії та Франції.
Відзначимо, що напередодні словенці взяли гору над австрійцями (3:1), а румуни поступилися французам (2:3).
Міжнародний турнір у Словенії завершиться 21 травня.
Фото: fhu.com.ua.