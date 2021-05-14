Збірна України з хокею вирушила на міжнародний турнір до Любляни
Укрінформ
Хокеїсти національної збірної України вирушили на змагання Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament, які пройдуть у Словенії.
Як повідомляє у Facebook пресслужба Федерації хокею України, матчі пройдуть у Любляні 15-21 травня, передає Укрінформ.
Склад збірної України з хокею:
воротарі - Дмитро Кубрицький, Артур Оганджанян;
захисники - Всеволод Толстушко, Олександр Александров, Іван Сисак, Артур Чолач, Денис Матусевич, Артем Гребеник, Ігор Мережко, Андрій Євтухов;
нападники - Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко, Денис Бородай, Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко, Гліб Кривошапкін, Вадим Мазур, Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак.
У першому матчі турніру у столиці Словенії українські хокеїсти зіграють з командою Польщі.
Виступлять також збірні Словенії, Австрії, Франції та Румунії.
Фото: facebook.com/fhu.com.