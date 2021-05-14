Збірна України з хокею вирушила на міжнародний турнір до Любляни

Хокеїсти національної збірної України вирушили на змагання Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament, які пройдуть у Словенії.

Як повідомляє у Facebook пресслужба Федерації хокею України, матчі пройдуть у Любляні 15-21 травня, передає Укрінформ. Склад збірної України з хокею: воротарі - Дмитро Кубрицький, Артур Оганджанян; захисники - Всеволод Толстушко, Олександр Александров, Іван Сисак, Артур Чолач, Денис Матусевич, Артем Гребеник, Ігор Мережко, Андрій Євтухов; нападники - Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко, Денис Бородай, Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко, Гліб Кривошапкін, Вадим Мазур, Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак. Читайте також: Наставником хокейного клубу «Донбас» став білорус Павло Микульчик У першому матчі турніру у столиці Словенії українські хокеїсти зіграють з командою Польщі. Виступлять також збірні Словенії, Австрії, Франції та Румунії. Фото: facebook.com/fhu.com.