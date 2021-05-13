Наставником хокейного клубу «Донбас» став білорус Павло Микульчик
Укрінформ
Білоруський фахівець Павло Микульчик призначений головним тренером українського хокейного клубу «Донбас».
45-річний наставник підписав з командою контракт за схемою «2+1», повідомляє пресслужба ХК «Донбас».
Раніше Микульчик був виконуючим обов'язки головного тренера донеччан і зумів привести команду до восьмого «золота» чемпіонатів України.
До переходу в «Донбас» Микульчик очолював ХК «Краматорськ» і довів команду до чвертьфіналу плей-офф УХЛ у сезоні-2020/2021. До цього був головним тренером білоруського ХК «Ліда».
У якості гравця Павло Микульчик грав на позиції захисника. Він чотири рази ставав чемпіоном Білорусі і виступав за національну збірну цієї країни.
Фото: hcdonbass.com.