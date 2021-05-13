Наставником хокейного клубу «Донбас» став білорус Павло Микульчик

Білоруський фахівець Павло Микульчик призначений головним тренером українського хокейного клубу «Донбас».

45-річний наставник підписав з командою контракт за схемою «2+1», повідомляє пресслужба ХК «Донбас».

Раніше Микульчик був виконуючим обов'язки головного тренера донеччан і зумів привести команду до восьмого «золота» чемпіонатів України.

До переходу в «Донбас» Микульчик очолював ХК «Краматорськ» і довів команду до чвертьфіналу плей-офф УХЛ у сезоні-2020/2021. До цього був головним тренером білоруського ХК «Ліда».

У якості гравця Павло Микульчик грав на позиції захисника. Він чотири рази ставав чемпіоном Білорусі і виступав за національну збірну цієї країни.

Фото: hcdonbass.com.