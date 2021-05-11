Ексхокеїст збірної України Матерухін очолив білоруський «Могильов»

Ексхокеїст збірної України Матерухін очолив білоруський «Могильов»

Укрінформ
Колишній хокейний нападник «Дніпра», «Донбаса» та збірної України Олександр Матерухін став головним тренером команди «Могильов».

Про це повідомляє пресслужба білоруського хокейного клубу, передає Укрінформ. 

Напередодні 39-річний Матерухін завершив ігрову хокейну кар'єру. Останній сезон форвард провів у білоруській Екстралізі саме у складі «Могильова».

Олександр є вихованцем київського «Сокола». За «Донбас» форвард провів 101 гру і набрав 65 (27+38) очок. 2013 року разом з донеччанами хокеїст став володарем Континентального кубка.

У сезоні-2019/2020 Олександр Матерухін захищав кольори херсонського «Дніпра». У складі збірної України форвард зіграв 43 матчі і набрав 34 (15+19) очки.

У білоруській Екстралізі Матерухін за одинадцять сезонів встиг пограти за «Юність», «Німан», «Динамо-Молодечно», «Шахтар» та «Могильов».

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У 476-ти матчах чемпіонату Білорусі (разом із плей-офф) форвард набрав 467 (237+230) очок.

Фото: hcdonbass.com.

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