«Динамо» не змогло втримати перемогу в морозному Києві

Гру відвідали перші уболівальники в новому році.

Київське «Динамо» зіграло внічию з бельгійським «Брюгге» 1:1 на НСК «Олімпійський» в рамках першого матчу 1/16 плей-офф Ліги Європи. Перше серйозне випробування для киян після поновлення сезону проходило під акомпанемент вболівальників в морозну погоду (термометр показував -9). Про зимовий футбол, «справжніх» уболівальників і негативно нічийний результат в матеріалі Укрінформу.

Вболівальники, підтримка і згадки про Луческу

17 лютого уряд дозволив вболівальникам відвідувати спортивні події. Прес-служба «Динамо» оголосила про це, але в ситуацію втрутилась погода. Через морозний вечір гру довелося змістити: матч розпочався на три години раніше ніж планувалось, в робочий час о 17:00.

Зі стартовим свистком шоу розпочалося. Поки команди намагалися розбігатися, вболівальники намагалися розігрітися. До 15-ї хвилини складалося враження, що футболісти грають за порожніх трибун: крики футболістів й підказки тренерів заповнили чашу стадіону.

Трибуни завелися після вже звичних акцій ультрасу «Динамо». Вболівальники розгорнули надписи Luchesku go away і «Суркіси – ганьба «Динамо».

В середині першого тайму було щось схоже на вболівання: поодинокі викрики, несміливі кричалки. На початку другого тайму здалося, що вболівальники прокинулися. З кожною хвилиною після забитих голів градус гри зростав – закипали й уболівальники. З трибун полилася брудна лайка на арбітра, гравців обох команд. Хоч Шапаренко на післяматчевій конференції скаже, що до арбітра питань немає, найгарячіший вболівальник все ж спробував поцілити в суддю сніжкою після фінального свистка.

Спокійно в захисті – беззубо в атаці

Для киян матч з «Брюгге» був другим після поновлення змагань. Перед командою стояло просте завдання – не пропустити вдома. На полі з’явилися найсильніші виконавці, враховуючи реалії групового етапу Ліги чемпіонів восени. Циганков, Шапаренко, Бущан, Буяльський вийшли з перших хвилин, на позиції форварда грав Бесєдін. Команда грала за схемою 4-3-3 в нападі і 4-4-2 в захисті (Буяльський підіймався на одну лінію з Бесєдіном).

В першому таймі команди намагалися відчути одна одну: боротьба точилася в центрі поля. «Динамо» вдавалося до виходу з оборони через довгий пас – разом з погодою цей фактор позначився на технічній майстерності гравців середньої лінії. Не притаманно багато для себе помилявся Шапаренко, Сидорчук діяв неефективно. «Динамо» двічі загрожувало воротам суперника в ідентичних епізодах: Кендзьора подавав з флангу і Буяльський пробивав убік воріт – невлучно.

Катастрофічні кутові й натяки на комбінаційну гру

В другому таймі «Динамо» почало грати агресивніше. Вони тиснули на суперника і комбінували біля чужих воріт. На 62-й хвилині це принесло бажаний результат: Віталій Буяльський опинився на підступах до штрафного майданчика і завдав влучного обвідного удару. Варто відзначити дії Бесєдіна: він буквально загородив Віталія від набігаючих суперників.

Перевага киян була недовгою: на 67-й хвилині захисник «Брюгге» Мехеле забив з кутового. Бельгійці не створили з гри фактично нічого, але загрожували після розіграшів кутових. Попри вихід на поле Супряги й Родрігеша, створити щось в атаці більше не вдалася. За статистичними показниками гра видалася «сирою» збоку обох команд: 7:4 за кількістю ударів на користь «Брюгге» (1:1 за ударами в площину воріт). Обидва колективи виконали по півтисячі передач: гра не була інтенсивною.

«Брюгге» перебуває в кращій формі, вони вже зіграли достатню кількість матчів в лізі перед нашим матчем. Я казав хлопцям, що треба більше комбінувати, доводити м‘яч до підступів штрафного майданчика, але нам не вистачило фізичної підготовки, досвіду після поновлення ігор. Вихід з оборони через довгий пас – наслідок невпевненості, треба більше комбінувати», - сказав головний тренер «Динамо» Мірча Луческу.

Результат негативний, але шанси є

Кияни гратимуть матч-відповідь у Бельгії без уболівальників, тому на нас тиснутиме лише фактор виїзного гола. За рахунку 0:0 «Динамо» припинить єврокубкових шлях, але нас влаштовує результативна нічия 2:2 перемога з будь-яким рахунком. Варто зробити конструктивні висновки з сьогоднішнього матчу.

Бесєдін зараз є чи не найкращою версією себе: чіпляється, допомагає в захисті і розганяє атаки. Віталій Миколенко все ж фланговий захисник: на цій позиції він продуктивніший в нападі і надійніший в захисті. Ну і головний висновок цього матчу стосується кутових: варто покращувати гру на стандартах, використовувати персональну опіку, впевненіше діяти Бущану.

«0:0 був би кращим результатом за 1:1. У нас є тиждень, щоб покращити гру на кутових», – підсумував гру Мірча Луческу.

Віталій Ткачук, Київ