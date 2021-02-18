УЄФА офіційно дозволив уболівальникам відвідати гру «Динамо» - «Брюгге»

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) 18 лютого отримав офіційне рішення УЄФА щодо ситуації з допуском уболівальників на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" (Київ) - "Брюгге" (Бельгія).

З урахуванням усіх обставин, заходів безпеки та рішення УЄФА, на матч буде продано 30% квитків від місткості секторів нижніх ярусів НСК "Олімпійський", повідомляє пресслужба динамівського клубу.

"Після письмового підтвердження від відповідних компетентних органів України ми визнаємо їхнє рішення, яке дозволяє провести матч із глядачами", - зазначається в офіційному рішенні УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Динамо" - "Брюгге" пройде на НСК "Олімпійський" у четвер і розпочнеться о 17.00. У прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Фото: uefa.com.