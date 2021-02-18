Луческу: «Динамо» не вистачило куражу й офіційних ігор

Футболісти київського "Динамо" зіграли у четвер внічию (1:1) з бельгійським "Брюгге" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Після зустрічі на НСК "Олимпийський" головний тренер киян Мірча Луческу під час бліц-інтерв'ю заявив, що виграти його підопічним завадила помилка в обороні, передає Укрінформ.

"У цій грі наше головне завдання було не пропустити. На жаль, команда отримала гол після явної помилки в обороні під час подачі кутового. Це сталося в той моминт, коли "Динамо" показувало хороший футбол, вигравало 1:0, мало всі шанси піти в атаку й забити ще один м'яч. "Брюгге" на ходу, команда провела багато переможних матчів у чемпіонаті. Сьогодні на полі була рівна гра. Нам не вистачало куражу та офіційних ігор... За тиждень відбудеться другий матч. Ми вже добре знаємо, з ким граємо. Тож маємо якнайкраще підготуватися і виступити гідно на виїзді", - сказав наставник динамівців.

Поєдинок у відповідь "Брюгге" і "Динамо" проведуть у Бельгії 25 лютого.

Фото: dynamomania.com.