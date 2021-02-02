Ігри Нескорених у Гаазі перенесли ще на рік

Фонд Ігор Нескорених і Організаційний комітет Ігор Нескорених у Гаазі оголосили про рішення перенести змагання на 2022 рік у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів, передає Укрінформ.

Зазначається, що точну дату заходу, який мав проходити цьогоріч у травні-червні, оголосять незабаром.

Водночас український оргкомітет Ігор Нескорених з підготовки збірної України ухвалив низку рішень щодо продовження роботи над проєктом та розвитку спортивної реабілітації ветеранів.

«Днями розпочинаються чергові навчально-тренувальні збори учасників команди, які з розумінням сприйняли новину про перенесення змагань. Ми усіляко підтримуємо фізкультурні та спортивні заходи пишаємося мужністю та мотивацією їх учасників. Приклад Ігор Нескорених допомагає багатьом захисникам та захисницям України здобувати перемоги над власними життєвими обставинами і випробуваннями», - сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

На її думку, держава має організувати сучасний, ефективний менеджмент у сфері адаптації ветеранів до мирного життя, невід’ємною складовою якої є участь у фізкультурних та спортивних заходах.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

Ігри Нескорених-2020 мали пройти 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.

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