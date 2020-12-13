Олена Зеленська відкрила фінал Ігор Нескорених 2.0. Online

Ветерани АТО це яскравий приклад чистого духу нескореності, а їх мужність та незламність вражають.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала Перша леді Олена Зеленська, відкриваючи фінал Ігор Нескорених 2.0. Online.

"Для мене велика честь бути присутньою тут на церемонії нагородження переможців Ігор Нескорених. Сьогодні ми бачимо яскравий приклад чистого духу, нескореності наших ветеранів. Зізнаюсь чесно, я захоплююсь вами. Тому хочу звернутись до вас - ваша мужність та незламність вражають. Вам вдалося створити справжню спільноту. Спільноту, яка поєднана єдиними цінностями, жагою до перемоги, любов'ю до життя. Ми багато говоримо про те, що адаптивні види спорту, інклюзивність, доступність мають стати нормою для нашого суспільства. Тому ваш приклад сьогодні безцінний. Ви демонструєте не тільки спортивні досягнення, найголовніше, що ви робити для суспільства сьогодні - ви надихаєте. Якщо ми працюємо над руйнуванням бар'єрів, що заважають повноцінно жити багатьом людям, то для вас таких бар'єрів здається зовсім не існує",- сказала Зеленська.

Перша леді подякувала усім сім'ям ветеранів АТО. "Хочу висловити глибоку повагу і подяку тим, хто спочатку дочекався вас з війни, а потім, пройшовши разом з вами через страшні випробування продовжує допомагати, надавати та підтримувати - ваші дружини та мами, ваші діти, друзі, рідні. Впевнена, що саме разом ви і є та команда переможців. І наостанок ви всі захищали і захищаєте нашу Батьківщину. Не скорились ви - не скориться і Батьківщина. Бажаю вам наснаги і здоров'я",- підкреслила Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 13 грудня, проходить фінал Ігор Нескорених. Це новітній формат мультиспортивних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів, який не має аналогів в Україні. Понад 60 військовослужбовців та ветеранів з 15 областей України, представники усіх підрозділів сектору безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВС, СБУ та добровольчих батальйонів змагались у шести дисциплінах: легка атлетика, веслування на тренажері, велоспорт, плавання, стрільба з лука та паверліфтинг.

Фото: ОП