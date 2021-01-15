Біатлон: чоловічу естафету у Обергофі виграла Франція, Україна - шоста

Чоловіча збірна України з біатлону посіла 6-те місце в естафеті 4х7,5 км на шостому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима на 2 хвилини 31,8 хвилини відстали від переможців з команди Франції, не мали штрафних кіл та використали лише 2 додаткові патрони, передає Укрінформ.

У збірної Франції (Сімон Детьє, Кентен Фійон Має, Фаб'єн Клод, Еміл'єн Жаклен) 0 штрафних кіл, 6 додаткових патронів. Час - 1 година 22 хвилини 28 секунд.

"Срібло" дісталося біатлоністам Норвегії (+4,2; 1;4), "бронза" - команді Італії (+1.06,6; 0; 5).

Загалом в естафеті взяли участь 24 команди.

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16 січня в Обергофі пройде жіноча естафета 4х6 км.

Завершиться шостий етап Кубка світу, 17 січня. Чоловіки побіжать мас-старт на 15 км, а жінки - на 12,5.

Фото: youtube.com/watch.