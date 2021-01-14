Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу з біатлону

Олімпійська чемпіонка з Норвегіі Тіріль Екгофф виграла у четвер "золото" у спринтерській гонці на 7,5 км шостого етапу Кубка світу, що триває в німецькому Обергофі.

Переможниця показала час 22 хвилини 33,8 секунди і припустилася одного промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ. "Срібло" здобула італійка Доротея Вірер (9,3 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" - Ліза-Тереза Гаузер з Австрії (+12,6; 0). Серед українок найкращою була Юлія Джима, яка прийшла на фініш 24-ю (+1.24,1; 2). Валентина Семеренко завершила гонку 28-ю, Віта Семеренко - 60-ю, Олена Підгрушна -78-ю. Читайте також: Юрай Санітра: Останне коло Підручного у спринті - топ-рівень 15 січня в Обергофі відбудеться чоловіча естафета на 4х7,5 км, 16-го - жіноча на 4х6 км. Заключного дня шостого етапу Кубка світу, 17 січня, чоловіки побіжать мас-старт на 15 км, а жінки - на 12,5. Фото: facebook.com/biathlonworld1.