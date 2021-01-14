Юрай Санітра: Останне коло Підручного у спринті - топ-рівень

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував сьоме місце Дмитра Підручного у спринті на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Наставник був дуже задоволений роботою свого підопічного, повідомляє Suspilne.media.

"Було приємно дивитися на Дмитра Підручного у спринті: і на трасі, і під час стрільби. Він рухався швидко, динамічно, міг ще додати. Його останнє коло - це практично топ-рівень. Думаю, що цей результат допоможе як йому, так і команді загалом. Дмитро показав, що ми можемо боротися. Шкода, що у нього не пройшов габарит на стрільбі стоячи, але й так треба сказати дякую... Перед жіночим спринтом можу сказати, що Юлія Джима та Олена Підгрушна дуже добре готові. Побачимо, як себе покажуть. Будемо чекати також на старт Віти Семеренко - бачу по тренуваннях, що робить маленькі кроки уперед, має більше впевненості у стрільбі", - заявив Санітра.

Як повідомляв Укрінформ, жіноча спринтерська гонка на 7,5 км пройде в Обергофі сьогодні.

Фото: suspilne.media.