Сестри Семеренко, Підгрушна, Джима і Блашко бігтимуть спринт в Обергофі

Дмитро Підручний пробився в мас-старт в Обергофі.

Став відомий стартовий склад жіночої збірної України на спринтерську гонку в рамках етапу Кубка світу в німецькому Обергофі, повідомляє Укрінформ.

У складі жіночої команди в Обергофі на спринт вийдуть п'ять біатлоністок: Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима і Дарина Блашко.

Спринт в Обергофі стартує 14 січня о 15:30 за київським часом.

Також стало відомо, що український біатлоніст Дмитро Підручний кваліфікувався в мас-старт в Обергофі. Українець зміг увійти в список з 30 учасників гонки завдяки вдалому виступу на цьому етапі Кубка світу.