Йоганнес Бьо виграв спринт Кубка світу з біатлону, Підручний - сьомий

В Обергофі (Німеччина) у середу, 13 січня, стартував шостий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську гонку на 10 км виграв олімпійський чемпіон з Норвегії Йоганнес Бьо, передає Укрінформ.

Бьо показав час 24 хвилини 43,6 секунди і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах. "Срібло" здобув його товариша по команді Стурла Гольм Легрейд (12,4 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" - Арнд Пайффер з Німеччини (+27,9; 0).

Серед українців найкращим став Дмитро Підручний, який прийшов на фініш 7-м (+45,5; 1). Артем Прима завершив гонку 48-м, Антон Дудченко - 49-м, Артем Тищенко 78-м, Руслан Ткаленко - 88-м.

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Загалом у чоловічому спринті стартував 101 біатлоніст.

14 лютого програму шостого етапу Кубка світу в Обергофі продовжить жіноча спринтерстка гонка на 7,5 км.

15 січня відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км, 16-го - жіноча на 4х6 км. Завершального дня змагань, 17 січня, чоловіки побіжать мас-старт на 15 км, а жінки - на 12,5.

Фото: facebook.com/biathlonworld1.