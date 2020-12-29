ФК «Маріуполь» зіграє спаринги зі «Слованом», «Ракувом» та «Пролетером»

4 січня футбольній клуб української Прем'єр-ліги "Маріуполь" вийде з відпустки і розпочне підготовку до весняної частини чемпіонату.

7 січня азовці вірушать до Анталії (Туреччина) на навчально-тренувальний збір, де проведуть серію контрольних матчів, повідомляє офіціальній сайт ФК "Маріуполь".

9 січня підопічні Остапа Маркевича зустрінуться з чеською комнду "Слован" (Ліберець), 20 січня - з польським "Ракувом" з Ченстохова, 28 січня - з клубом "Пролетер" (Нові-Сад, Сербія).

Решта суперників команди визначаться пізніше. Заналом заплановані п'ять спарингів.

Додамо, що першу частину чемпіонату УПЛ "Маріуполь" завершив на 9-у місці.

Фото: fcmariupol.com.