Суперник ФК «Динамо» у Лізі Європи розпочав кадрову чистку

За бельгійський футбольний клуб "Брюгге" гратиме нападник німецького клубу "Айнтрахт" (Франкфурт) Бас Дост.

Поява в клубі 31-річного нідерландця похитнула позиції в команді чеха Міхала Крменчика та бельгійця Сібе Схрейверса, повідомляє Footballua.tv.

27-річний Крменчик може повернутися до команди "Вікторія" (Пльзень), а інтерес до Схейверса приписують "Генту".

Нагадаємо, "Брюгге" - суперник київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 18 лютого, гра у відповідь - 25 лютого.

"Брюгге" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи 39 очок після 19-ти матчів.

Фото: twitter.com/dynamokyiv.