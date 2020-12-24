Топ-6 знакових спортивних перемог року

Перемоги «Шахтаря» і збірної, Луческу в «Динамо», відродження «Сокола» і «Будівельника», успіхи в Діамантовій лізі.

2020-й рік добігає завершення. Спалах коронавірусу, пандемія, припинення всіх спортивних подій, перенесення футбольного Євро й літньої Олімпіади – все це трапилося за один рік. Попри всі негаразди 2020-й запам’ятають також і знаковими подіями в українському спорті.

Домінування легкоатлеток

Наші спортсменки Марина Бех-Романчук і Ярослава Магучіх перемогли у стрибках у довжину і висоту відповідно на різних етапах Діамантової ліги. Діамантова ліга – це така собі Ліга чемпіонів з легкої атлетики. Дев’ятнадцятирічна Магучіх посіла перші місця на змаганнях в Монако і Стокгольмі у стрибках у висоту з результатом 1.98 і 2.00 (стрибок на два метри – найкращий показник сезону у світі). На тому ж етапі у Стокгольмі і на змаганнях у Катарі стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала золоті нагороди, досягнувши показників у 6.85 і 6.91 метрів відповідно.

Повернення легендарних команд

Повернення столичних «Сокола» і «Будівельника», хокейного і баскетбольного клубів відповідно, до вищих ліг стало святом для всіх українських уболівальників. Київський «Сокіл» є найтитулованішим хокейним клубом України (дванадцятиразовий чемпіон країни). «Будівельник» є рекордсменом з кількості перемог в українській баскетбольній лізі (дев’ять разів). Дві легендарні київські команди майже одночасно повернулися до вищих ліг і привернули увагу вболівальників з усієї України до свого виду спорту.

Історична перемога над іспанцями

В четвертому турі групового етапу Ліги націй збірна України здобула першу історичну перемогу над Іспанією з рахунком 1:0 на НСК «Олімпійському». На матч допустили обмежену кількість вболівальників. Перед своїми фанатами наші футболісти змогли витримати тиск іспанців протягом матчу і забити свій гол наприкінці зустрічі. Українці змогли поквитатися за розгромну поразку в першому матчі, набрали три пункти й порадували своїх уболівальників.

Луческу в «Динамо»

Найбільшою несподіванкою року є повернення в Україну добре знайомого вболівальникам тренера Мірчі Луческу. Спеціаліст чотирнадцять років тренував донецький «Шахтар» (з 2004-го по 2016 роки) і після цього погодився очолити київське «Динамо». Ультрас киян неодноразово висловлювали своє невдоволення і влаштовували акції протесту. Попри напругу між Мірчею і вболівальниками тренер не залишив посаду, а вивів команду до Ліги чемпіонів, гарантував місце в плей-офф Ліги Європи, лідирує в чемпіонаті України і змінює команду. Судячи з результатів, на краще.

«Шахтар» декласував мадридський «Реал»

Український колектив потрапив до «групи смерті» в Лізі чемпіонів і зміг сповна проявити себе. Найбільш яскравими були перемоги над королівським клубом в обох матчах. Спочатку «гірники», маючи відчутні кадрові проблеми, здобули перемогу в Мадриді з рахунком 3:2, а потім не залишили шансів для іспанців у Києві – 2:0. «Шахтар» став п’ятою командою за всю історію Ліги чемпіонів, кому вдавалося переграти «Реал» двічі у групі.

Шлях «Шахтаря» у Лізі Європи

Найбільш знакова подія року для нашого спорту трапилася влітку після відновлення змагань. Вихід українського колективу до півфіналу Ліги Європи після тривалої паузи між змаганнями через коронавірус. На шляху до півфіналу «Шахтар» здолав «Бенфіку», «Вольфсбург» і «Базель». Це найкращий результат на євроарені за останні десять років. У півфіналі ми поступилися міланському «Інтеру», але для українського колективу гра на цьому етапі – це вже неймовірно успішний результат.

Віталій Ткачук, Київ