Як «Шахтар» «вижив» і став ще сильнішим

Команда Луїша Каштру двічі перемогла «Реал» і двічі втримала нічию з «Інтером», але потрапила лише в Лігу Європи.

Донецький «Шахтар» зіграв внічию (0:0) з італійським «Інтером» у шостому вирішальному турі групового етапу Ліги чемпіонів і гарантував собі плей-офф Ліги Європи в наступному році. Український колектив грав у групі B - «групі смерті». За підсумками останнього матчу кожен з чотирьох колективів мав шанс або вийти у фінальну частину Ліги чемпіонів або вилетіти з єврокубків взагалі.

Розклад у групі й готовність команд

В групі «гірників» склалася дуже заплутана ситуація. Лише шостий ігровий день давав відповідь, хто з чим залишиться. «Шахтар» міг розраховувати як на Лігу чемпіонів (перемога над «Інтером»), так і на Лігу Європи (нічия). В разі поразки варто було сподіватися на сприятливий результат паралельного матчу «Реала» і «Боруссії» з Мьонхенгладбаха. Варіантів вистачало, але добре було б не програти.

Головний тренер «гірників» Луїш Каштру наголошував, що все вирішиться саме в цьому матчі. До гри українці підійшли в оптимальних кондиціях. Команді точно не могли б допомогти вже давно травмовані Корнієнко, Коноплянка та інші. Лазарет поповнили Кривцов і Мораєс. На надважливий матч проти складного суперника в розпорядженні Каштру був лише один здоровий форвард Дентіньйо.

«Після жеребкування журналісти казали, що ми не дістанемося до 1/8 Ліги чемпіонів, але ми досі боремося за неї. Це все завдяки самовідданості й роботі моїх гравців. Ми повинні бути обережними в захисті і готовими виконувати обсяг роботи в нападі. Мої гравці відчувають впевненість», - сказав перед грою Луїш Каштру, підтвердивши - його «Шахтар» спробує перемогти.

Тактична трансформація «гірників»

Досвід попередніх зустрічей з «Інтером» в цьому році (0:5 і 0:0) показали, що звична гра «Шахтаря» не є проблемою для італійців. Шляхом насиченого центру вони знекровлювали українців і не давали можливості створити бодай один небезпечний момент. Ситуація змушувала ризикувати і Каштру ризикнув. Він вирішив змінити тактичну схему. Замість звичного 4-3-3, він запропонував супернику 5-3-2 під час захисту і 3-5-2 в нападі з двома форвардами: Тете і Тайсоном.

За рахунок гнучкої схеми «Шахтар» насичував середину поля під час атак. Матвієнко і Додо ставали фланговими півзахисниками. Таким чином в центрі поля точилася боротьба п’ять на п’ять. Наші фланги разом з трикутником Марлос-Коваленко-Майкон вели з міланцями рівноцінну боротьбу за центр поля. У захисті до трійки оборонців Степаненко-Бондар-Вітао (потім Хочолава) приєднувалися флангові гравці, на підступах до штрафної опонентів зустрічали півзахисники. З урахуванням самовіддачі, везіння і Трубіна план спрацював.

Події на полі

Перший тайм розпочався з домінування «Інтера». На шостій хвилині форвард італійців Лаутаро Мартінес влучив у поперечку воріт Трубіна. «Гірникам» довго не вдавалося створити небезпечний момент. Удари Коваленка й Додо з дистанції були чи неєдиною гостротою біля воріт Хандановича. Італійці невлучно били з-за меж штрафної, а безпосередньо в карному майданчику все «з’їдали» наші захисники.

Другий тайм розпочався з удару головою від Лукаку. З ним ефектно впорався Трубін. Час спливав, віддаляючи «Інтер» від Ліги чемпіонів і змушував атакувати. Воротар «Шахтаря» декілька разів ефективно виходив з воріт і нівелював загрозу з повітря. Тиск «Інтера» дозволяв «гірникам» контратакувати. Найкращий момент українців не реалізував Тете.

В другому таймі нервовість «Шахтаря» розвіялася, ми взяли м’яч під контроль, але серйозно загрожувати супернику не вдавалося. Під час одного з епізодів Трубін отримав ушкодження, але зміг відпрацювати до кінця і відбив удар. Наші ворота під кінець матчу захистив навіть Лукаку (після удару Санчеса на перепоні до воріт став саме форвард «Інтера»).

За статистичними показниками «Інтер» значно переважав: 20:7 за ударами (4:3 у площину воріт), 13:0 за кутовими на користь італійців. Тактична побудова «Шахтаря» практично нівелювала сильні сторони суперника. Під кінець зустрічі ми «погодилися» на нічию і втримали результат.

Місія виконана

«Шахтар» зміг гарантувати собі плей-офф Ліги Європи у надскладній групі. Після жеребкування мало хто сподівався, що «гірники» нав‘яжуть настільки безкомпромісну боротьбу опонентам. Хоч вийти у плей-офф Ліги чемпіонів не вдалося, але якість гри та результати «Шахтаря» на груповому етапі найпрестижнішого європейського турніру можна вважати позитивними.

«Шахтар» виріс, як команда в тактичному і ментальному плані. Окрім того, наші молоді гравці отримали необхідний досвід в матчах проти топ-команд і відчули присмак як гучної перемоги (двічі над «Реалом»), так і провальної поразки (0:10 в сумі після двох матчів від «Боруссії»). Особливо вдало себе проявили Тете, Додо, Бондар ну і, звичайно, наш воротар Анатолій Трубін.

«Сподіваюся, що в другій частині сезону, у 2021 році, ми пройдемо свій цікавий і успішний шлях в Лізі Європи. Минулого сезону ми дійшли до півфіналу – це був успіх. Сподіваюся, цього разу ми сягнемо ще вище. Найголовніше те, що ми продовжуємо шлях. Єврокубкова весна у нас буде», – підсумував результат групового етапу тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Шахтар"