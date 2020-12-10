Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» буде сіяним, «Динамо» - несіяним

«Динамо» може зустрітися з «Ромою», «Арсеналом», «Вільярреалом», загребським «Динамо», «Гоффенгаймом», «МЮ», «Брюгге» і «Аяксом».

«Шахтар» і «Динамо» зіграють у плей-офф Ліги Європи. «Шахтар» буде сіяним, а «Динамо» - несіяним, повідомляє ua.tribuna.com.

Так сталося через те, що донецький клуб набрав більше очок (8) на груповому етапі ЛЧ, ніж київський (4). Тобто сіяні - це 12 переможців груп ЛЄ і 4 кращі команди, що зайняли треті місця на груповому етапі ЛЧ. Несіяних - 12 володарів других місць на груповому етапі ЛЄ і 4 гірші команди, що зайняли треті місця на груповому етапі ЛЧ.

Серед уже відомих можливих суперників «Шахтаря» - «Црвена Звезда», «РБ Зальцбург» і «Олімпіакос». З «Динамо» і «Краснодаром» донеччани не зіграють, бо УЄФА розводить українські та російські клуби, а також представників однієї асоціації. Також в 1/16 фіналу не можуть зустрітися клуби, які грали в одній групі ЛЄ.

«Динамо» може зустрітися з «Ромою», «Арсеналом», «Вільярреалом», загребським «Динамо», «Гоффенгаймом», «МЮ», «Брюгге» і «Аяксом». Інші можливі суперники, як і у випадку з «Шахтарем», визначаться 10 грудня коли пройдуть матчі заключного туру ЛЄ.

Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 14 грудня в Ньоні.

Матчі 1/16 фіналу ЛЄ пройдуть 18 і 25 лютого. Сіяні команди матч-відповідь проведуть на своєму полі.