Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Раніше учасниками 1/8 фіналу розіграшу стали "Баварія", "Манчестер Сіті", "Порту", "Ліверпуль", "Челсі", "Севілья", "Боруссія" з Дортмунда, "Барселона" і "Ювентус", передає Укрінформ.
Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 14 грудня.
Сіяними будуть переможці квартетів групового турніру: "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Челсі" (Англія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Ювентус" (Італія), "РБ Лейпциг" (Німеччина).
Кошик несіяних: "Атлетико" (Іспанія), "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина), "Порту" (Португалія), "Аталанта" (Італія), "Севілья" (Іспанія), "Лаціо" (Італія), "Барселона" (Іспанія), "Парі Сен-Жермен" (Франція).
Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 16/17 і 23/24 лютого, матчі-відповіді - 9/10 і 16/17 березня.
Чвертьфінали відбудуться 6/7 і 13/14 квітня.
Півфінали намічені на 27/28 квітня і 4/5 травня.
Фінал пройде на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі (Туреччина) 29 травня.