Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

За підсумками заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в плей-офф вийшли "Аталанта", "Атлетико", "Боруссія" з Менхенгладбаха, "Лаціо", "Парі Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" і "Реал".

Раніше учасниками 1/8 фіналу розіграшу стали "Баварія", "Манчестер Сіті", "Порту", "Ліверпуль", "Челсі", "Севілья", "Боруссія" з Дортмунда, "Барселона" і "Ювентус", передає Укрінформ. Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 14 грудня. Сіяними будуть переможці квартетів групового турніру: "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Челсі" (Англія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Ювентус" (Італія), "РБ Лейпциг" (Німеччина). Кошик несіяних: "Атлетико" (Іспанія), "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина), "Порту" (Португалія), "Аталанта" (Італія), "Севілья" (Іспанія), "Лаціо" (Італія), "Барселона" (Іспанія), "Парі Сен-Жермен" (Франція). Читайте також: «Шахтар» відстояв нічию з «Інтером» і зіграє в Лізі Європи УЄФА Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 16/17 і 23/24 лютого, матчі-відповіді - 9/10 і 16/17 березня. Чвертьфінали відбудуться 6/7 і 13/14 квітня. Півфінали намічені на 27/28 квітня і 4/5 травня. Читайте також: «Динамо» перемогло «Ференцварош» і зіграє в Лізі Європи УЄФА Фінал пройде на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі (Туреччина) 29 травня.