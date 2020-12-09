«Шахтар» відстояв нічию з «Інтером» і зіграє в Лізі Європи УЄФА

Футболісти донецького «Шахтаря» провели заключний поєдинок на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» на виїзді зіграли внічию з італійським «Інтером».

Матч шостого туру розіграшу «Шахтар» - «Інтер» на «Джузеппе Меацца» у Мілані завершився з рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді обіграв німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха - 2:0.

Таким чином, «Шахтар» посів третє місце у своїй групі і в лютому разом з київським "Динамо" продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА. «Інтер», який фінішував четвертим, достроково завершив єврокубковий сезон.

Підсумкове турнірне становище: «Реал» - 10 очок, «Боруссія» (М) - 8, «Шахтар» - 8, «Інтер» - 6.

Результати інших матчів середи:

група А: «Баварія» (Німеччина) - «Локомотив» (Росія) - 2:0, «Зальцбург» (Австрія) - «Атлетико» - (Іспанія) - 0:2

підсумкове турнірне становище: «Баварія» - 16 очок, «Атлетико» - 9, «Зальцбург» - 4, «Локомотив» - 3;

група С: «Манчестер Сіті» (Англія) - «Марсель» (Франція) - 3:0, «Олімпіакос» (Греція) - «Порту» (Португалія) - 0:2

підсумкове турнірне становище: «Манчестер Сіті» - 16 очок, «Порту» - 13, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» - 3;

група D: «Мітьюлланд» (Данія) - «Ліверпуль» (Англія) - 1:1, «Аякс» (Голландія) - «Аталанта» (Італія) - 0:1

підсумкове турнірне становище: «Ліверпуль» - 16 очок, «Аталанта» - 12, «Аякс» - 8, «Мітьюлланд» - 2.

Жеребкування плей-офф єврокубків відбудеться 14 грудня.