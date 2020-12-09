«Інтер» - «Шахтар». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами міланського «Інтера» та донецького «Шахтаря».

«Інтер» - «Шахтар»

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9 грудня 2020 року. Мілан (Італія). Стадіон «Джузеппе Меацца». Початок о 22.00. Температура +5С.

Ласкаво просимо до Мілана на поєдинок заключного, шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться віцечемпіон Італії «Інтер» та чемпіон України «Шахтар».

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Стартові склади:

«Інтер» - .

Головний тренер - Антоніо Конте (Італія).

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Славко Вінчич (Словенія).

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді прийматиме німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха.

За підсумками матчу з "Інтером" команда Луїша Каштру може посісти як перше, так і четверте місце. Перемога у Мілані виведе "гірників" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нічия гарантуватиме «Шахтарю» як мінімум продовження виступів у плей-офф Ліги Європи УЄФА. Навіть поразка збереже донеччан в єврокубках у разі перемоги «Боруссії» над «Реалом».

Турнірне становище після п'яти турів: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5.

Фото: independent.co.uk.