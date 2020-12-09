«Інтер» - «Шахтар». Текстова трансляція
«Інтер» - «Шахтар»
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9 грудня 2020 року. Мілан (Італія). Стадіон «Джузеппе Меацца». Початок о 22.00. Температура +5С.
Ласкаво просимо до Мілана на поєдинок заключного, шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться віцечемпіон Італії «Інтер» та чемпіон України «Шахтар».
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Стартові склади:
«Інтер» - .
Головний тренер - Антоніо Конте (Італія).
«Шахтар» - .
Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).
Арбітр - Славко Вінчич (Словенія).
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді прийматиме німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха.
За підсумками матчу з "Інтером" команда Луїша Каштру може посісти як перше, так і четверте місце. Перемога у Мілані виведе "гірників" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нічия гарантуватиме «Шахтарю» як мінімум продовження виступів у плей-офф Ліги Європи УЄФА. Навіть поразка збереже донеччан в єврокубках у разі перемоги «Боруссії» над «Реалом».
Турнірне становище після п'яти турів: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5.
Фото: independent.co.uk.