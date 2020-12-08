Як ми пройдемо «Інтер»? За рахунок віддачі, амбіцій та уважності – Каштру

На думку головного тренера «Шахтаря», його команда не повинна зациклюватися лише на захисті.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував матч ЛЧ з «Інтером», повідомляє Укрінформ.

«Ми сконцентровані на зустрічі з «Інтером». Все, що відбулося до сьогоднішнього дня, нас не цікавить. Ми в групі, де всі команди претендують на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ, ми дивимося в тому ж напрямку. Як ми пройдемо «Інтер»? Таким же чином, як і італійський клуб хоче пройти нас. За рахунок віддачі, амбіцій, уважності і з величезним бажанням бути в цій стадії.

Ми повністю підготовлені до цього матчу і прекрасно розуміємо, що нам доведеться грати з дуже складним суперником, який хоче того ж, що і ми. Ми повинні бути дуже обережні в обороні і виконати обсяг роботи в атаці, як можна частіше добиратися до штрафної суперника. Мої гравці відчувають себе впевнено. Як психологічно, так і у всіх інших аспектах.

Після жеребкування журналісти говорили, що ми не доберемося до 1/8 фіналу ЛЧ в такій групі. Але ми й досі боремося за прохід далі. Це все завдяки фантастичній самовіддачі і роботі моїх гравців.

Атака в особі Лукаку і Мартінеса цікавить мене так само, як і наша атака. Ми будували гру, не розраховуючи лише на захист. На нас чекає дуже агресивний і інтенсивний «Інтер», який буде намагатися дістатися до наших воріт. Ми теж будемо це робити зі свого боку. Буде інтенсивна, складна гра, але ми готові до цього. Результат 0:0 в Києві показав, що ми далеко не слабка команда», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Інтер» - «Шахтар» зіграють 9 грудня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Перед заключним матчем команда Луїша Каштру посідає друге місце в групі B, випереджаючи «Інтер» на три очки. Перемога над міланським клубом гарантує «Шахтарю» вихід в плей-офф.