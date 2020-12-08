Антоніо Конте: «Шахтар» - відмінна команда з прекрасним тренером

9 грудня в Італії відбудеться футбольний поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем".

Сьогодні на передматчевій пресконференції головний тренер міланського клубу Антоніо Конте поділився очікуваннями від цієї дуже важливої ​​для обох команд гри, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

"Перший матч ми зіграли 0:0. Вын був дуже складним. Завтра потрібно заробити три очки, тоді в нас не буде поганого настрою. Ситуація у півзахисті, звичайно, не найкраща, але потрібно провести аналіз і зробити найкращий вибір. Ми знаємо, що "Шахтар" - відмінна команда з прекрасним тренером. У футболістів хороша техніка, вони індивідуально сильні, грають на швидкості. Грати із "Шахтарем" дуже непросто: ми вже утретє зустрічаємося з ними, і кожен поєдинок - окрема історія. Ми маємо упевненено вийти на поле і подолати всі перешкоди. Нині найважливіше - провести тренування і оцінити форму гравців", - сказав Конте.

Турнірне становище у групі В Ліги чемпіонів після п'яти турів: "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" - 7, "Інтер" - 5.

Зустріч пройде у середу на міланській арені "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро") і розпочнеться о 22.00. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".

Фото: inter.it.