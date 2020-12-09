Прогноз на матч «Інтер» - «Шахтар»

Команді Луїша Каштру потрібно не програти у Мілані.

Цього тижня завершується груповий етап Ліги чемпіонів. І особлива подія чекає на українських вболівальників 9 грудня – донецький «Шахтар» у Мілані зустрінеться з «Інтером». Особливість протистояння полягає у тому, що в групі B кожен з колективів має шанс на потрапляння у плей-офф і символічно, що все вирішується саме в останньому турі.

Максимально цікава та напружена ситуація в групі В. Аналітики Parimatch прогнозуються, що гра у Мілані буде дуже результативною. 68% на те, що ми побачимо не менше трьох голів, 67% на те, що забивати команди будуть в обох таймах. Нагадаємо, що гірники забили 4 м’ячі в Мадриді, тож і у Мілані вони не розгубляться.

Після другої перемоги над «Реалом», донеччани посідають другу сходинку у групі з сімома набраними очками і щоб потрапити до числа 16 найкращих команд Європи, їм необхідно, як мінімум, не програти у виїзному поєдинку з «Інтером». Також цей матч стане для «гірників» 100-м в основній сітці найпрестижнішого клубного турніру Старого світу.

«Шахтар» може навіть вийти з групи з першого місця, якщо здобуде перемогу в своєму поєдинку, а «Боруссія» втратить очки на полі мадридського «Реалу». Додає оптимізму ще той факт, що «Інтер» не дуже вдало обороняється на власному полі легендарного стадіону «Сан-Сіро» - в 7 з 8 останніх домашніх поєдинках італійці неодмінно пропускають. Індивідуальний тотал «Шахтаря» більше одного голу з коефіцієнтом 2.65 може стати непоганим варіантом для підвищення зацікавленості в перегляді матчу.

Чи вдасться центральним оборонцям «гірників» стримати натиск Лукаку та компанії та чи зможуть вони реалізувати нагоди в контр-атаках, які безумовно матимуть атакувальні гравці українського клубу? Та чи повернеться навесні Ліга чемпіонів на поле НСК «Олімпійського»? Відповіді на ці питання ми дізнаємось вже у цю середу, початок гри о 22:00 за Києвом.