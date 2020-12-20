УХЛ: «Кременчук» втретє в сезоні обіграв «Білий Барс»
Укрінформ
«Кременчук» повернувся на 2-е місце.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 19-го туру «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 6:0, повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон втретє в сезоні обіграв клуб з Білої Церква. У складі «Кременчука» шайби закидали: Ворона-2, Тютченко, Варава, Гриценко, Деніскін.
В іншому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Сокіл» (Київ).
Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 33 (18), 2.«Кременчук» - 25 (18), 3.«Сокіл» - 24 (17).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 19-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 6:2, а «Дніпро» (Херсон) вдома переміг «Краматорськ» 3:0.
Фото: сайт УХЛ