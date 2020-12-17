УХЛ: «Сокіл» та «Маріуполь» здобули перемоги

Київський клуб повернувся на 2-е місце.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 18-го туру «Сокіл» (Київ) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 4:1, повідомляє Укрінформ.

Кияни здобули 12-у перемогу в сезоні, обігравши вдома «Білий Барс» 4:1. У складі «Сокола» шайби закидали: Голубич-2, Васильєв, Павленко.

В іншому матчі дня «Маріуполь» в овертаймі переміг вдома «Краматорськ» 3:2. Шайби закидали: Чердак, Корчоха, Фроленко – «Маріуполь»; Гринь-2 – «Краматорськ».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 31 (17), 2.«Сокіл» - 24 (17), 3.«Кременчук» - 23 (17).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 18-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 6:1, а «Дніпро» (Херсон) програв вдома «Донбасу» 0:5.

Фото: сайт УХЛ