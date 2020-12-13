УХЛ: «Краматорськ» вперше переміг «Кременчук»

Дебютант ліги здобув вже 9-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 17-го туру «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Кременчук» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Дебютант ліги вперше в сезоні обіграв чинного чемпіона. Перемогу «Краматорську» (1:0) принесла шайба Сурсова, яку він закинув у більшості.

В іншому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймає «Донбас».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 27 (15), 2.«Сокіл» - 22 (15), 3.«Кременчук» - 21 (16).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 17-го туру регулярного чемпіонату «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Маріуполю» 4:5, а «Крижані Вовки» (Київ) поступилися вдома «Дніпру» (Херсон) 1:4.