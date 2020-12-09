УХЛ: «Краматорськ» здобув вольову перемогу над «Соколом»

Дебютант ліги переміг, поступаючись 1:4.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 16-го туру «Краматорськ» переміг на власному льоду «Сокіл» (Київ) 5:4, повідомляє Укрінформ.

Дебютант ліги переміг, поступаючись киянам протягом гри 1:4. У складі «Краматорська» шайби закинули: Ципнятов, Геворкян, Карпенко, Жвачкін, Золотухін. За «Сокіл» відзначились Гільманов, Рубан, Сисак, Симчук.

В іншому матчі дня «Донбас» приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 25 (14), 2.«Сокіл» - 22 (15), 3.«Кременчук» - 21 (14).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 14-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) переміг на власному льоду «Маріуполь» 3:0, а «Донбас» розгромив на виїзді «Краматорськ» 6:1.

Фото: сайт УХЛ