УХЛ: «Крижані Вовки» обірвали серію поразок

Столичний клуб обіграв «Білий Барс».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 14-го туру «Крижані Вовки» (Київ) перемогли на власному льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:4, повідомляє Укрінформ.

«Крижані Вовки» здобули першу перемогу після шести поразок поспіль. Столичний клуб обіграв вдома «Білий Барс» і залишив останнє місце в турнірній таблиці. У складі «Вовків» шайби закинули: Анкудінов-2, Геффернан, Карпов, Кіча. У гостей відзначились Тищенко, Даниленко, Удовіченко, Мороз.

В іншому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймав «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 23 (13), 2.«Кременчук» - 20 (13), 3.«Сокіл» - 20 (13).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 13-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, а «Краматорськ» обіграв «Крижаних Вовків» (Київ) 3:1.

Фото: сайт УХЛ