УХЛ: «Кременчук» розгромив «Маріуполь»

Чинний чемпіон здобув 10-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 13-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Маріуполь» 8:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув десяту перемогу в сезоні, впевнено обігравши вдома «Маріуполь» 8:2. У складі господарів шайби закинули: Орлов, Боєвих, Кисельов, Тютченко, Пукс, Деніскін, Хришпенц, Коробов. У гостей відзначились Коваленко і Корчоха.

В іншому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 21 (12), 2.«Кременчук» - 20 (13), 3.«Сокіл» - 18 (12).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 12-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 4:1, а «Сокіл» (Київ) мінімально обіграв «Маріуполь» 1:0.

Фото: сайт УХЛ