УХЛ: «Сокіл» обіграв «Кременчук», перемога «Білого Барсу»

Восьма перемога «Сокола», кияни наздогнали за очками «Кременчук».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В центральному матчі 11-го туру «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Кременчук» 3:1, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» несподівано обіграв чинного чемпіона 3:1. Для «Кременчука» це вже третя поразка в сезоні. У складі гостей шайби закинули: Німенко, Морозов-2. За «Кременчук» відзначився Серанов.

В іншому матчі дня «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв «Крижаних Вовків» (Київ) 3:2. Шайби закидали: Мороз, Бородай, Ружников – «Білий Барс»; Сурін, Моксунен – «Крижані Вовки».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 19 (11), 2.«Кременчук» - 16 (11), 3.«Сокіл» - 16 (11).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 11-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» переміг на чужому льоду «Донбас» 2:1, а «Дніпро» (Херсон) розгромило «Маріуполь» 9:1.

Фото: сайт УХЛ