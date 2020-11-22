УХЛ: «Краматорськ» взяв реванш у «Сокола»

Дебютант ліги здобув вже четверту перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 10-го туру «Краматорськ» переміг на чужому льоду «Сокіл» (Київ) 4:2, повідомляє Укрінформ.

Новачок ліги взяв реванш у «Сокола» після нещодавньої поразки (2:5). «Краматорськ» здобув вольову перемогу 4:2, поступаючись 0:2. У складі гостей шайби закинули: Столяренко-2, Сурсов, Подзіньш. За «Сокіл» відзначилися Ступак і Гончаренко.

В іншому матчі дня «Маріуполь» приймає «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 18 (10), 2.«Кременчук» - 16 (10), 3.«Сокіл» - 14 (10).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 10-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на чужому льоду «Кременчук» 5:1, а «Крижані Вовки» (Київ) поступилися вдома «Дніпру» (Херсон) 3:5.

Фото: сайт УХЛ