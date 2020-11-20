УХЛ: «Сокіл» переміг вдома «Краматорськ»

Столичний клуб здобув сьому перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 10-го туру «Сокіл» (Київ) переміг на своєму льоду «Краматорськ» 5:2, повідомляє Укрінформ.

Столичний «Сокіл» здобув сьому перемогу в сезоні, обігравши вдома дебютантів ліги «Краматорськ» 5:2. У складі киян шайби закинули: Рубан, Павленко, Олендаренко, Смирнов, Морозов. За «Краматорськ» двічі відзначився Столяренко.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 16 (9), 2.«Кременчук» - 16 (9), 3.«Сокіл» - 14 (9).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 9-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) перемогло на чужому льоду «Білий Барс» 8:2, а «Маріуполь» обіграв в овертаймі «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3.

Фото: сайт УХЛ