УХЛ: «Кременчук» обіграв «Краматорськ», перша поразка «Донбасу»

Чинний чемпіон виграв восьмий матч поспіль.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 9-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Краматорськ» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв 8-й матч поспіль, обігравши дебютанта ліги «Краматорськ» - 4:1. У складі господарів шайби закинули: Яковлєв, Коробов-2, Серанов. За «Краматорськ» відзначився Кривошапкін.

В іншому матчі дня «Донбас» зазнав першої поразки в сезоні, поступившись на виїзді «Соколу» - 1:3. Шайби закидали: Міхнов, Морозов-2 – «Сокіл»: Монс – «Донбас».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 16 (9), 2.«Кременчук» - 16 (9), 3.«Сокіл» - 12 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 8-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:0, а «Кременчук» обіграв на виїзді «Крижаних Вовків» (Київ) 6:2.

Фото: сайт УХЛ