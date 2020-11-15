УХЛ: «Краматорськ» виграв битву дебютантів

Клуб з Краматорська виграв третій матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 8-го туру «Краматорськ» переміг на своєму льоду «Маріуполь» 4:3, повідомляє Укрінформ.

В битві дебютантів ліги «Краматорськ» переміг вдома «Маріуполь» - 4:3. У складі господарів шайби закинули: Гринкевич, Ципнятов-2, Подзіньш. За «Маріуполь» відзначились: Коваленко-2, Ромащенко.

В іншому матчі ігрового дня «Донбас» приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 14 (7), 2.«Кременчук» - 14 (8), 3.«Сокіл» - 10 (7).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 8-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:0, а «Кременчук» обіграв на виїзді «Крижаних Вовків» (Київ) 6:2.

Фото: сайт УХЛ