УХЛ: «Краматорськ» обіграв в серії булітів «Дніпро»

Друга перемога новачка ліги.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 7-го туру «Краматорськ» переміг на власному льоду «Дніпро» (Херсон) 5:4, повідомляє Укрінформ.

«Краматорськ» здобув другу перемогу в сезоні. В основний і додатковий час новачок зіграв з «Дніпром» (Херсон) внічию 4:4. У складі дебютантів шайби закинули: Полухін, Сурсов, Гринь, Ципнятов. За гостей забивали: Декало, Крисанов-2, Зайцев. В серії булітів «Краматорськ» переміг 2:0 (Сурсов, Гринь).

В іншому матчі ігрового дня зіграють «Донбас» - «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 12 (6), 2.«Кременчук» - 12 (7), 3.«Сокіл» - 8 (6).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 7-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, а «Сокіл» поступився «Крижаним Вовкам» - 1:2.

Фото: сайт УХЛ