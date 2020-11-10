УХЛ: «Дніпро» обіграв в овертаймі «Краматорськ»

Шоста поспіль перемога «Донбасу».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 6-го туру «Дніпро» (Херсон) переміг на власному льоду «Краматорськ» 6:5, а «Донбас» розгромив на виїзді «Маріуполь» 7:1, повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» здобув третю перемогу в сезоні, обігравши вдома новачка ліги «Краматорськ». Основний час завершився внічию 5:5. У складі «Дніпра» шайби закинули: Воробйов-2, Швецов, Макаров, Гасников. За гостей відзначились: Подзіньш, Гринь, Жвачкін-2, Столяренко. Переможний гол в овертаймі забив нападник херсонців Гасников.

В іншому матчі ігрового дня «Донбас» розгромив «Маріуполь» 7:1. У переможців шайби закидали: Разумов, Кутугін, Шишлянников-2, Туркін, Бірюков, Монс.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 12 (5), 2.«Кременчук» - 10 (6), 3.«Сокіл» - 8 (5).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 6-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на власному льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 8:3, а в столичному дербі «Сокіл» обіграв «Крижаних Вовків» 5:4.

Фото: сайт УХЛ