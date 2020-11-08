УХЛ: «Донбас» обіграв «Дніпро»

П’ята поспіль перемога «Донбасу».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 5-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 5:2, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» здобув п’яту поспіль перемогу в сезоні, обігравши в Херсоні місцевий «Дніпро» - 5:2. У складі «Донбасу» шайби закинули: Захаров, Буценко-2, Коренчук-2. За команду господарів відзначилися Гасников і Зайцев.

В іншому матчі ігрового дня зіграють новачки ліги – «Маріуполь» та «Авангард» (Краматорськ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 10 (5), 2.«Кременчук» - 8 (5), 3.«Сокіл» - 6 (4).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 5-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:1, а «Сокіл» (Київ) обіграв в овертаймі «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2.

Фото: сайт УХЛ