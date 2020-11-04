УХЛ: «Донбас» обіграв «Сокіл» і продовжив переможну серію

«Донбас» здобув четверту перемогу поспіль в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 4-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Сокіл» (Київ) 4:2, повідомляє Укрінформ.

У Дружківці «Донбас» здобув непросту перемогу над «Соколом» - 4:2. У складі «Донбасу» шайби закинули: Сигарьов-2, Захаров, Коренчук. За столичну команду відзначились Морозов і Павленко.

В іншому матчі ігрового дня «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв вдома «Маріуполь» - 2:1. Гості вийшли вперед після шайби Кобякова. Однак, потім голи Тарана і Грабовецького принесли «Барсам» перемогу.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 8 (4), 2.«Кременчук» - 4 (3), 3.«Сокіл» - 4 (3).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 3-го туру регулярного чемпіонату «Маріуполь» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:1, а «Донбас» розгромив «Білий Барс» - 9:0.