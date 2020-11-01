УХЛ: «Кременчук» обіграв «Дніпро»
Укрінформ
«Кременчук» здобув другу перемогу в сезоні.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 3-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 3:1, повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон приймав «Дніпро» і здобув непросту перемогу – 3:1. У складі «Кременчука» шайби закинули Коробов, Дубінін і Толстушко. За херсонську команду відзначився Дорофеєв.
Топ-3 лідерів після трьох турів: 1.«Донбас» - 6 (3), 2.«Кременчук» - 4 (3), 3.«Сокіл» - 4 (2).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 3-го туру регулярного чемпіонату «Маріуполь» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:1, а «Донбас» розгромив «Білий Барс» - 9:0.
Фото: сайт УХЛ