УХЛ: «Кременчук» обіграв «Дніпро»

«Кременчук» здобув другу перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 3-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 3:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон приймав «Дніпро» і здобув непросту перемогу – 3:1. У складі «Кременчука» шайби закинули Коробов, Дубінін і Толстушко. За херсонську команду відзначився Дорофеєв.

Топ-3 лідерів після трьох турів: 1.«Донбас» - 6 (3), 2.«Кременчук» - 4 (3), 3.«Сокіл» - 4 (2).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 3-го туру регулярного чемпіонату «Маріуполь» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:1, а «Донбас» розгромив «Білий Барс» - 9:0.

Фото: сайт УХЛ